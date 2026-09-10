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PDI suma en Santiago dos poderosos vehículos blindados

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La Policía de Investigaciones (PDI) recibió dos vehículos blindados de alta tecnología, para destinarlos a operativos de alto riesgo en la Región Metropolitana y que permiten el traslado de hasta 10 agentes cada uno.

Con blindaje nivel 4 -contra fusiles de alto poder de fuego- y protección en 360 grados, las unidades cuentan con neumáticos con certificación militar y capacidad de brindar cobertura en operaciones complejas, o servir para la extracción de detectives en situaciones de riesgo.

Los dos vehículos tuvieron un costo de 996 millones de pesos y fueron financiados por el gobierno regional de Santiago.

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