PDI suma en Santiago dos poderosos vehículos blindados
Publicado:
Fotos Destacadas
Noruega despidió al rey Harald V con emotivo funeral
Vozinha repite como titular: La formación de Colo Colo sin Vidal para recibir a Concepción
Penélope Cruz y Javier Bardem aclamados en su regreso a la alfombra roja veneciana
Fotos Recientes
PDI suma en Santiago dos poderosos vehículos blindados
La serie "Catedrales" tuvo su estreno mundial en Chile
"Siempre Colocolino": Mirko Jozic recibió emotivo homenaje en el Teatro Caupolicán
La Policía de Investigaciones (PDI) recibió dos vehículos blindados de alta tecnología, para destinarlos a operativos de alto riesgo en la Región Metropolitana y que permiten el traslado de hasta 10 agentes cada uno.
Con blindaje nivel 4 -contra fusiles de alto poder de fuego- y protección en 360 grados, las unidades cuentan con neumáticos con certificación militar y capacidad de brindar cobertura en operaciones complejas, o servir para la extracción de detectives en situaciones de riesgo.
Los dos vehículos tuvieron un costo de 996 millones de pesos y fueron financiados por el gobierno regional de Santiago.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados