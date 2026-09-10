"Catedrales", la nueva miniserie original chilena de Prime Video, tuvo su estreno mundial en Chile. Basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, el evento reunió a gran parte de su elenco encabezado por Alfredo Castro, Paulina García, Amparo Noguera, Vivianne Dietz y Octavia Bernasconi, quienes, por primera vez, vieron los dos episodios iniciales en la gran pantalla.

La serie de seis episodios, que se estrena en la plataforma de streaming este 16 de septiembre, sigue a una familia extremadamente religiosa que deberá enfrentar la terrible verdad de la muerte de una de sus hijas 30 años atrás.

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