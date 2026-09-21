Con "doble 9": Así formará Colo Colo para el duelo con Audax en Copa Chile
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Esta es la oncena que el DT de Colo Colo, Fernando Ortiz, prepara para el duelo con Audax en octavos de la Copa Chile.
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