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Con "doble 9": Así formará Colo Colo para el duelo con Audax en Copa Chile

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Esta es la oncena que el DT de Colo Colo, Fernando Ortiz, prepara para el duelo con Audax en octavos de la Copa Chile.

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