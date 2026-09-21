Con un espectacular edificio que parece una nave espacial, el museo de George Lucas (Lucas Museum of Narrative Art) tuvo su inauguración con una verdadera galaxia de estrellas que desfilaron por la alfombra roja, incluyendo al propio Lucas, George R.R. Martin, Katy Perry, Justin Trudeau, Bryce Dallas Howard, Peter Jackson, Mark Hamill, Greta Gerwig, Samuel L. Jackson, entre otros.

El museo abrirá sus puertas este martes, siendo un espacio de 27.870 metros cuadrados repartidos en cinco plantas, todo un paraíso donde se podrá recorrer la historia del Arte Narrativo en general, desde las pinturas rupestres a, por supuesto, la saga "Star Wars".

La exposición dedicada a las historias galácticas imaginadas por Lucas será sin duda uno de los puntos principales de atracción para los fans del cineasta, pero el museo es mucho más que el trabajo de Lucas en el cine. Se pueden contemplar obras de Fernando Botero, Diego Rivera, Frida Kahlo, Banksy, Charles Schulz, Robert Capa o Takashi Murakami, o consultar los libros de su preciosa biblioteca de investigación.

LEER ARTICULO COMPLETO