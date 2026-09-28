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Mark González y Maura Rivera participaron de la despedida del fútbol de Vagner Love

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El exdelantero chileno Mark González y su esposa Maura Rivera viajaron a Moscú para participar de la despedida del fútbol del otrora seleccionado brasileño Vagner Love, quien fuera compañero del zurdo nacional en su etapa por el CSKA ruso.

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