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Con tres al fondo: La oncena de Colo Colo para la visita a Puerto Montt en Copa Chile

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Esta es la formación de Colo Colo para visitar este martes a Deportes Puerto Montt, desde las 18:00 horas, en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

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