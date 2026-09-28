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Tras la ajustada caída de la Roja ante Canadá, el plantel de la selección chilena volvió a St. Louis para preparar el duelo de este martes en Estados Unidos.
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