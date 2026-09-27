Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.8°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La U tomó impulso en el Estadio Nacional y eliminó a Everton para avanzar en Copa Chile

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Después de una serie marcada por incidentes en el Sausalito, Universidad de Chile aprovechó su doble jornada en el Nacional para asegurar el 0-1 de la ida e igualar 1-1 ante Everton en la revancha de octavos por Copa Chile. Con esto, el cuadro de Fernando Gago se medirá en la siguiente instancia a Deportes Antofagasta.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados