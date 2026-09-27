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Después de una serie marcada por incidentes en el Sausalito, Universidad de Chile aprovechó su doble jornada en el Nacional para asegurar el 0-1 de la ida e igualar 1-1 ante Everton en la revancha de octavos por Copa Chile. Con esto, el cuadro de Fernando Gago se medirá en la siguiente instancia a Deportes Antofagasta.
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