La Roja cumplió con un nuevo entrenamiento de cara al amistoso con México
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El plantel de la selección chilena, comandado por el técnico Nicolás Córdova, realizó este domingo una nueva práctica con miras al duelo de este martes ante México, el último de la Roja en su atribulada gira por Norteamérica.
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