La Roja entrenó en doble jornada con miras al duelo ante México
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El plantel de la selección chilena entrenó este sábado en doble jornada con miras al duelo del próximo martes ante México, el último de la gira de la Roja por Norteamérica.
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