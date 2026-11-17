El discreto empate de La Roja ante Colombia en el Estadio Monumental
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La selección chilena igualó 0-0 frente a Colombia en su amistoso disputado en el Monumental, resultado con el que la escuadra adiestrada interinamente por Nicolás Córdova despidió su calendario 2026 sostenida por el arquero Lawrence Vigouroux, quien contuvo un penal en la etapa inicial.
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