13:08 - | El exportero de la Roja tuvo palabras para un trío de nombres que circula en torno a la selección chilena Claudio Bravo se la jugó por Pellegrini para la Roja: "Necesitamos de su prestigio" https://t.co/NGLfNFaebZ https://t.co/Xe9JGIfiWl — Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026

13:08 - | El defensor habló en conferencia de prensa junto al DT. Villagra respaldó críticas de Córdova: "Si marca falencias con nombre, es por el bien de la selección" https://t.co/khv12yjodd https://t.co/Fx0NE8YBdx — Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026

13:06 - | El DT de la Roja recordó el 7-0 ante México, aunque aclaró que ahora son realidades totalmente distintas Nicolás Córdova y el recuerdo del 7-0 a México: "Hoy estamos en otra realidad" https://t.co/XCeP5ydDUO https://t.co/sadjtFf5ze — Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026

13:05 - | Nicolás Córdova tuvo palabras para su eventual continuidad en la Roja Córdova y su continuidad en La Roja: "No tengo el ego para pedir quedarme en la selección adulta" https://t.co/6lmPCHrIWO https://t.co/u9byzjt7gk — Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026

13:04 - | Mira la previa del duelo que jugará la Roja ante México La Roja saldrá a sacudirse de las polémicas y cerrar con un triunfo ante México la gira por Norteamérica https://t.co/ct7TxBOR4p https://t.co/kSuZbKeytx — Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026