La Roja se mide a México en su último amistoso de la gira por Norteamérica
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13:08 - | El exportero de la Roja tuvo palabras para un trío de nombres que circula en torno a la selección chilena
Claudio Bravo se la jugó por Pellegrini para la Roja: "Necesitamos de su prestigio" https://t.co/NGLfNFaebZ https://t.co/Xe9JGIfiWl— Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026
13:08 - | El defensor habló en conferencia de prensa junto al DT.
Villagra respaldó críticas de Córdova: "Si marca falencias con nombre, es por el bien de la selección" https://t.co/khv12yjodd https://t.co/Fx0NE8YBdx— Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026
13:06 - | El DT de la Roja recordó el 7-0 ante México, aunque aclaró que ahora son realidades totalmente distintas
Nicolás Córdova y el recuerdo del 7-0 a México: "Hoy estamos en otra realidad" https://t.co/XCeP5ydDUO https://t.co/sadjtFf5ze— Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026
13:05 - | Nicolás Córdova tuvo palabras para su eventual continuidad en la Roja
Córdova y su continuidad en La Roja: "No tengo el ego para pedir quedarme en la selección adulta" https://t.co/6lmPCHrIWO https://t.co/u9byzjt7gk— Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026
13:04 - | Mira la previa del duelo que jugará la Roja ante México
La Roja saldrá a sacudirse de las polémicas y cerrar con un triunfo ante México la gira por Norteamérica https://t.co/ct7TxBOR4p https://t.co/kSuZbKeytx— Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026
13:03 - | Revisa los dichos de Nicolás Córdova en la previa del duelo ante México
Nicolás Córdova rompió el silencio tras salida de Marcelino Núñez: "Yo no lo eché de la selección" https://t.co/sW63qga4me https://t.co/GIPILvRV1d— Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026
13:00 - | Sigue el partido en todas las plataformas de Cooperativa Deportes