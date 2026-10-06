01:10 - | ¡PARTIDO TERMINADO, POR FIN GANÓ CHILE! La Roja venció por 2-0 a México para cerrar su fecha FIFA y la gira por Norteamérica

01:07 - | ¡SEGUNDO GOOOOOOL DE CHILE! México acababa de meter cinco cambios cuando Darío Osorio dejó solo a Vicente Pizarro. Golazo para el 2-0 de La Roja

00:56 - | ¡GOOOOOOOL DE CHILEEEEE! Maximiliano Gutiérrez definió con frialdad tras la habilitación filtrada de Gonzalo Tapia. La Roja vence 1-0 a México

00:47 - | ¡SEGUNDA MITAD EN MARCHA! Luego de un entretiempo de 20 minutos, se reanuda el amistoso de Chile y México, que sigue empatado 0-0 en Estados Unidos

00:43 - | Música y juegos de luces. Los equipos poco a poco regresan a la cancha. Al igual que el inicio del partido, con minutos de atraso

00:30 - | Participa junto a Cooperativa Deportes ¿Qué te pareció el primer tiempo entre @LaRoja y México? Comenta con @Cooperativa o manda un mensaje de voz al 56978880770 https://t.co/KUtusVmEMv https://t.co/aa2AZYfx25 — Cooperativa (@Cooperativa) October 7, 2026

00:26 - | ¡PRIMER TIEMPO TERMINADO! Chile y México siguen igualados 0-0 tras la primera etapa de su amistoso internacional en Los Angeles

23:38 - | ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Con casi 10 minutos de atraso por las presentaciones, La Roja enfrenta a México en su último amistoso por Norteamérica

23:33 - | FORMACIÓN MÉXICO: Padilla; López, Espinoza, Reyes, Gallardo; Lira [C], Vargas, Fidalgo; Alvarado, Berterame, González

23:33 - | FORMACIÓN CHILE: Vigouroux; Loyola, Villagra, Díaz, Ulloa, Suazo [C]; Echeverría, Pizarro; Osorio, Gutiérrez, Tapia

23:30 - | Es hora de los himnos. Primero se entona el de Chile, que oficia como visita en Los Angeles

23:29 - | ¡EQUIPOS EN LA CANCHA! Tras esperar varios minutos por un homenaje a Guillermo Ochoa, las selecciones de Chile y México finalmente saltan al césped. Gracias al show, el partido arrancará con atraso

23:22 - | El equipo de México sale primero del túnel, pues se le realiza un homenaje al exarquero Guillermo "Memo" Ochoa

23:11 - | Jugadores a camarines y aspersores encendidos. Terminó el trabajo precompetitivo de ambos equipos

23:02 - | Ya puedes seguir el relato en la señal de Cooperativa Deportes [Radio en vivo%uD83C%uDF99] ¡Súbele a la @Cooperativa! Ya vivimos el amistoso entre @LaRoja y México en Los Angeles junto a @RoContrerasL, @polaco_goldberg y @sebaguilarg https://t.co/u4Q7uv4ynh https://t.co/H56QCrMaDB — Cooperativa (@Cooperativa) October 7, 2026

23:00 - | México confirmó formación mediante la planilla oficial: Alex Padilla; Everaldo López, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Jesús Gallardo; Erik Lira [C], Obed Vargas,Alvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Germán Berterame, Armando González

22:46 - | Bajó el sol en Los Angeles y los equipos ya realizan el calentamiento

19:48 - | La Roja al fin va de rojo: México confirmó que jugará con camiseta alternativa blanca, obligando a Chile a usar la camiseta titular por única vez en esta fecha FIFA que termina Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Seleccio%u0301n Nacional de Me%u0301xico (@miseleccionmx)

13:08 - | El exportero de la Roja tuvo palabras para un trío de nombres que circula en torno a la selección chilena Claudio Bravo se la jugó por Pellegrini para la Roja: "Necesitamos de su prestigio" https://t.co/NGLfNFaebZ https://t.co/Xe9JGIfiWl — Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026

13:08 - | El defensor habló en conferencia de prensa junto al DT. Villagra respaldó críticas de Córdova: "Si marca falencias con nombre, es por el bien de la selección" https://t.co/khv12yjodd https://t.co/Fx0NE8YBdx — Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026

13:06 - | El DT de la Roja recordó el 7-0 ante México, aunque aclaró que ahora son realidades totalmente distintas Nicolás Córdova y el recuerdo del 7-0 a México: "Hoy estamos en otra realidad" https://t.co/XCeP5ydDUO https://t.co/sadjtFf5ze — Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026

13:05 - | Nicolás Córdova tuvo palabras para su eventual continuidad en la Roja Córdova y su continuidad en La Roja: "No tengo el ego para pedir quedarme en la selección adulta" https://t.co/6lmPCHrIWO https://t.co/u9byzjt7gk — Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026

13:04 - | Mira la previa del duelo que jugará la Roja ante México La Roja saldrá a sacudirse de las polémicas y cerrar con un triunfo ante México la gira por Norteamérica https://t.co/ct7TxBOR4p https://t.co/kSuZbKeytx — Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2026