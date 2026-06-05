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La oncena estelar de Portugal para enfrentar a La Roja en amistoso previo al Mundial 2026

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Esta es la formación estelar de Portugal para enfrentar a la selección de Chile este sábado en el Estadio Nacional de Oeiras, en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026.

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