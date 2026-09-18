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Este 18 de septiembre, en dependencias de Atlético de Madrid, el equipo sub 20 de Santiago Wanderers realizó su último entrenamiento de cara a la Copa Intercontinental ante Real Madrid, este sábado 19 a las 07:30 horas de Chile en el Estadio "Santiago Bernabéu".
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