En Cooperativa Deportes repasamos el panorama médico en Universidad Católica, anticipando lo que será la revancha ante Estudiantes de La Plata por octavos de la Copa Libertadores. Para el duelo de este próximo martes 18 de agosto en el Claro Arena, el técnico Daniel Garnero descartó a los lesionados Sebastián Arancibia y Juan Ignacio Díaz, además de los suspendidos Fernando Zampedri y Cristian Cuevas.

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