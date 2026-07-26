Cecilia Pérez y situación de Michael Clark: "Dejen que las instituciones funcionen"

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, abordó la situación judicial de Michael Clark y pidió respetar el desarrollo de la investigación, mientras el expresidente de la concesionaria se encuentra a días de ser formalizado junto a otras 10 personas vinculadas al Caso Sartor.

"Unao espera que el Estado de derecho funcione en nuestro país, y dentro del Estado de derecho está el sistema judicial. Un principio básico del sistema judicial es la presunción de inocencia", afirmó la dirigenta.

Pérez recalcó que el proceso debe resolverse en los tribunales y pidió que el club pueda mantener su atención en la competencia: "Dejemos que las instituciones funcionen, que funcionen en el marco donde tienen que funcionar, que son los tribunales de justicia, y a nosotros permítannos trabajar en lo que nos corresponde, que es lo deportivo".

La presidenta explicó que decidió abordar públicamente el asunto para evitar que Fernando Gago y los jugadores deban responder por la crisis institucional cada vez que participan en una conferencia de prensa.

"Prefiero hacerlo justamente para que no tenga que ser el técnico el que responda, no tenga que ser un jugador el que responda cada vez que se enfrenta ante ustedes", sostuvo.

Las dudas por las acciones de Azul Azul

La dirigenta también fue consultada por el origen y el futuro del paquete controlador de la concesionaria, después de que la declaración de Alfredo Harz ante la Fiscalía entregara nuevos antecedentes sobre el financiamiento de la compra de Azul Azul.

Pérez evitó profundizar en ese asunto y marcó los límites de su función: "Esa no es una pregunta que me compete a mí responder. A mí lo que me corresponde es liderar un club que en lo deportivo tiene muchos desafíos. Esas respuestas vayan a buscarlas donde correspondan. Yo no soy accionista de Azul Azul".

El mercado de pases de Universidad de Chile

En materia deportiva, la presidenta aseguró que la dirigencia trabaja en función de las solicitudes del cuerpo técnico y explicó que las posibles incorporaciones son revisadas por la gerencia deportiva, la secretaría técnica y la comisión de fútbol masculino.

"Lo vamos cumpliendo según las necesidades que el cuerpo técnico le señala a la gerencia deportiva y a la secretaría técnica. Cuando vemos que hay más certezas con respecto a ciertos jugadores que pueden ser jugadores nuestros, eso se comunica en la comisión de fútbol", detalló.

Pérez aseguró que Universidad de Chile cuenta con alternativas pese a las lesiones y valoró las oportunidades que recibieron futbolistas formados en la cantera, aunque remarcó que el plantel todavía puede sufrir modificaciones durante el mercado.

Hasta ahora, Gonzalo Reyna fue presentado como la primera incorporación para el segundo semestre, mientras que una lesión de tobillo detectada en los exámenes médicos frenó la contratación de Valentín Gauthier.

El trabajo continuará junto a Fernando Gago, quien afirmó que mantiene conversaciones diarias con el gerente deportivo Manuel Mayo para buscar alternativas que mejoren el plantel.

Pérez adelantó además que el entrenador participará en la próxima reunión de directorio para analizar la primera rueda y proyectar la segunda parte del año. "La U tiene que ir a todas. No se renuncia a nada. Si quieres estar en Universidad de Chile, tienes que ser competitivo siempre y hasta el final", cerró.