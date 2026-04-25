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El clásico universitario se tiñó de azul

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Universidad de Chile venció por 1-0 a Universidad Católica en la versión 202 del clásico estudiantil. El único gol fue obra de Juan Martín Lucero.

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