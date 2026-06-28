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"Fuerza Venezuela": Tamayo dedicó mensaje a su país tras los devastadores terremotos

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El defensa Bianneider Tamayo, antes del partido de la U y San Felipe en la Copa Chile, lució una camiseta con un mensaje de "Fuerza Venezuela" dedicado a su país, afectado por dos terribles terremotos.

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