"Fuerza Venezuela": Tamayo dedicó mensaje a su país tras los devastadores terremotos
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El defensa Bianneider Tamayo, antes del partido de la U y San Felipe en la Copa Chile, lució una camiseta con un mensaje de "Fuerza Venezuela" dedicado a su país, afectado por dos terribles terremotos.
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