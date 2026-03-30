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La formación de la U para visitar a Audax Italiano en La Florida

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Este martes a las 18:00 horas, Universidad de Chile visitará a Audax Italiano por la tercera fecha de la Copa de la Liga en el Estadio Bicentenario de La Florida y esta será la formación que dispondrá Fernando Gago para el duelo ante los "Tanos".

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