La formación de Universidad de Chile en su debut en la Liga de Primera 2026
Este será el once inicial de Universidad de Chile para medirse ante Audax Italiano este viernes a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional por la primer fecha de la Liga de Primera 2026.
