Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.1°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de Universidad de Chile en su debut en la Liga de Primera 2026

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este será el once inicial de Universidad de Chile para medirse ante Audax Italiano este viernes a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional por la primer fecha de la Liga de Primera 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados