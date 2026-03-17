El lanzamiento de la Copa de la Liga en la sede de la ANFP
Publicado:
Fotos Destacadas
EE.UU. construye muro negro en la frontera con México para dificultar escalada de migrantes
Gobierno Metropolitano entregó 15 nuevos vehículos a la PDI
Coliseo de Roma completó su perímetro original con un controvertido paseo de mármol
Fotos Recientes
El lanzamiento de la Copa de la Liga en la sede de la ANFP
Afganistán acusó a Pakistán de atacar centro de rehabilitación en Kabul
EE.UU. construye muro negro en la frontera con México para dificultar escalada de migrantes
Durante esta jornada, la ANFP realizó en Quilín el lanzamiento de la nueva Copa de la Liga, en una actividad que contó con la participación de jugadores y dirigentes de los clubes que disputarán este torneo.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados