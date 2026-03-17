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El lanzamiento de la Copa de la Liga en la sede de la ANFP

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Durante esta jornada, la ANFP realizó en Quilín el lanzamiento de la nueva Copa de la Liga, en una actividad que contó con la participación de jugadores y dirigentes de los clubes que disputarán este torneo.

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