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Como cada año, la industria del cine tuvo su gran noche en Los Angeles, California, con la ceremonia de los Premios Oscar, que este 2026 celebraron su 98° edición. La gran ganadora fue la película "One Battle After Another", que logró la estatuilla al mejor filme, y además elevó a su director, Paul Thomas Anderson, como el mejor de la temporada.
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