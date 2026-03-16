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Así fue: la ceremonia de los Oscar 2026 en imágenes

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Como cada año, la industria del cine tuvo su gran noche en Los Angeles, California, con la ceremonia de los Premios Oscar, que este 2026 celebraron su 98° edición. La gran ganadora fue la película "One Battle After Another", que logró la estatuilla al mejor filme, y además elevó a su director, Paul Thomas Anderson, como el mejor de la temporada.

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