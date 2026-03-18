Cheerleading: equipo de Peñalolén triunfó en campeonato juvenil en EE.UU.
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La selección de cheerleaders del Colegio Mayor Peñalolén se impusó en la categoría Level 2.2 Senior Prep del UCA All Star National Championship, certamen internacional que tuvo lugar en Orlando, Florida.
El equipo, que ya era propietario del título Cheer Challenge Chile 2025, llegó a Estados Unidos con una delegación integrada por 26 deportistas de entre 11 y 18 años.
"Apenas supimos que ganamos, hubo lágrimas, abrazos y una sensación muy linda de haber cumplido juntas el objetivo", comentó Daniela Acuña, quien entrena al grupo junto a Ricardo Vergara.
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