La plaza frente al palacio real noruego se llenó de flores y ciudadanos, en la despedida del rey Harald V, quien murió a los 89 años este viernes en Oslo. Como dicta el protocolo, la sucesión real se activó de inmediato, asumiendo el trono el hijo del monarca, ahora rey Haakon VIII.

Junto a su hija, la ahora princesa heredera Ingrid Alexandra, Haakon lideró un consejo de gabinete extraordinario, convocado a raíz del deceso.

Cientista político y paracaidista militar, Haakon nació en 1973 y será el último rey noruego que asume bajo la política de "hijo mayor", pues ahora la Constitución establece que la sucesión real no dependen del sexo de los príncipes.

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