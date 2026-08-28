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Vozinha vuelve a la banca: La formación de Colo Colo para enfrentar a Audax en el Monumental

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Después de su estreno por la Copa Chile, el portero caboverdiano Vozinha tendrá que ser banca nuevamente en Colo Colo para el duelo como local ante Audax Italiano de este domingo. El partido pactado para las 17:30 horas en el Monumental tendrá esta formación para los anfitriones.

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