Los memes que dejó la victoria de la U ante la UC en el clásico universitario
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Universidad de Chile tumbó por 1-0 a Universidad Católica en el clásico universitario número 202, en el marco de la fecha 11 de la Liga de Primera, y las redes sociales no tardaron en sacar a relucir sus memes para reír con el resultado en el Estadio Nacional.
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