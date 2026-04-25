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Los memes que dejó la victoria de la U ante la UC en el clásico universitario

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Universidad de Chile tumbó por 1-0 a Universidad Católica en el clásico universitario número 202, en el marco de la fecha 11 de la Liga de Primera, y las redes sociales no tardaron en sacar a relucir sus memes para reír con el resultado en el Estadio Nacional.

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