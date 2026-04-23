El empresario Michael Clark comunicó personalmente al plantel de Universidad de Chile su renuncia a a la presidencia de la concesionaria Azul Azul, decisión que adopta en medio de serios cuestionamientos por su rol en el caso Sartor, que implicó la imposición de sanciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

LEER ARTICULO COMPLETO