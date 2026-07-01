Inglaterra selló remontada ante RD Congo y será rival de México en octavos
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En un duelo que rozó la tragedia deportiva para los europeos, la jerarquía individual terminó imponiéndose sobre el orden táctico.
La selección de Inglaterra logró sellar su pase a la siguiente ronda del Mundial tras vencer 2-1 a una valiente República Democrática del Congo, gracias a una actuación providencial de su capitán y máximo referente histórico, Harry Kane.
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