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Mahrez cerró su etapa en la selección de Argelia tras quedar fuera del Mundial a manos de Suiza

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La selección de Argelia quedó eliminada en dieciseisavos del Mundial 2026 con una derrota por 2-0 ante Suiza, que además marcó el último partido de Riyad Mahrez por los "Zorros del Desierto".

El exManchester City ya había anunciado que este torneo sería su última prueba con el elenco nacional de su país y fue capitán, saliendo reemplazado al minuto 71'.

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