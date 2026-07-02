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Mikel Oyarzabal brilló en la victoria de España ante Austria en Los Angeles

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Mikel Oyarzabal anotó un doblete en la victoria 3-0 de España ante Austria en el SoFi Stadium de Los Angeles y la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026. El otro tanto del encuentro fue anotado por Pedro Porro.

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