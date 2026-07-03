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Lewis Hamilton fue el más rápido en el único entrenamiento libre de Silverstone

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El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el único entrenamiento libre para el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Silverstone al cubrir los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 29 segundos y 260 milésimas, 213 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato.

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