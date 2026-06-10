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De 1930 a 2026: Los balones utilizados en la historia de los Mundiales

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Este jueves 11 de junio arranca la vigésima tercera edición del Mundial de Fútbol de la FIFA y en Cooperativa.cl repasamos todos los balones utilizados, desde 1930 hasta la que usará ahora en 2026.

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