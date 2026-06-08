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Las figuras de RD Congo que enfrentarán a La Roja

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Este martes, Chile se enfrentará a la mundialista RD Congo en el Estadio de la Source, ubicado en Orleans, Francia. La selección africana disputará su último encuentro antes del Mundial de Norteamérica 2026 y cuenta con seis futbolistas destacados, los cuales son Yoane Wissa, delantero de Newcastle United, Cedric Bakambu, dirigido por Manuel Pellegrini en Betis, Aaron Wan-Bissaka, lateral de West Ham, Chancel Mbemba, defensa de Lille y capitán de la selección, Arthur Masuaku, defensa de Lens y Simon Banza, atacante de Al Jazira.

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