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El Mundial 2026 arrancará el jueves 11 de junio y se disputará hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá y uno de sus ausentes es La Roja, que quedó fuera de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. Por ese motivo, en redes sociales los usuarios se burlan por la ausencia de Chile.
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