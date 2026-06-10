Mundial 2026: México tuvo una animada última práctica antes el duelo inaugural con Sudáfrica
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La selección de México, uno de los anfitriones del Mundial 2026, tuvo este miércoles una animada última práctica antes del duelo inaugural, que disputará en el Estadio Azteca este jueves 11 de junio a las 15:00 horas, ante Sudáfrica por el Grupo A.
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