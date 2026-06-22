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"Colosal": Medios argentinos se rindieron ante doblete y récord de Messi

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Argentina venció por 2-0 a Austria en la segunda jornada del Mundial 2026 y la prensa trasandina se rindió a los pies de Lionel Messi, que anotó un doblete y se convirtió en el goleador histórico del certamen, superando a Miroslav Klose.

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