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Lionel Messi marcó una nueva jornada histórica en la Copa del Mundo 2026

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Otra jornada histórica para el astro argentino Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo anotador del Mundial 2026 y en el que más goles convirtió en toda la competición después de un doblete parala victoria 2-0 de Argentina sobre Austria en el AT&T Stadium de Arlington.

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