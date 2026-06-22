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Otra jornada histórica para el astro argentino Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo anotador del Mundial 2026 y en el que más goles convirtió en toda la competición después de un doblete parala victoria 2-0 de Argentina sobre Austria en el AT&T Stadium de Arlington.
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