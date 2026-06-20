Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.0°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Países Bajos goleó a Suecia y batió un récord histórico de Brasil en la Copa del Mundo

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Países Bajos dio una exhibición de fútbol en el NRG Stadium de Houston tras aplastar por 5-1 a Suecia, resultado que le permitió alcanzar una marca legendaria: 14 partidos consecutivos sin perder en tiempo reglamentario en Copas del Mundo, superando el invicto histórico de la Brasil de Pelé que se mantenía vigente desde 1970.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados