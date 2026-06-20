Países Bajos dio una exhibición de fútbol en el NRG Stadium de Houston tras aplastar por 5-1 a Suecia, resultado que le permitió alcanzar una marca legendaria: 14 partidos consecutivos sin perder en tiempo reglamentario en Copas del Mundo, superando el invicto histórico de la Brasil de Pelé que se mantenía vigente desde 1970.

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