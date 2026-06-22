Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago10.4°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"Cariño" de Infantino por Messi se tomó los memes de la jornada histórica del astro argentino

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El "cariño" del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por el argentino Lionel Messi se tomó los memes de la jornada histórica del futbolista, que se transformó en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados