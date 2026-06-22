"Cariño" de Infantino por Messi se tomó los memes de la jornada histórica del astro argentino
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El "cariño" del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por el argentino Lionel Messi se tomó los memes de la jornada histórica del futbolista, que se transformó en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.
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