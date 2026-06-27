Cristiano Ronaldo sumó otro partido sin gol en el empate de Portugal ante Colombia
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Cristiano Ronaldo sumó otro partido sin gol en el empate de Portugal ante Colombia
El astro Cristiano Ronaldo no pudo emular su actuación ante Uzbekistán y, en el cierre del Grupo K, Portugal terminó igualando ante Colombia sin goles en el Hard Rock Stadium de Miami. Con esto, el jugador de Al Nassr sigue sumando apenas dos conquistas en la cita planetaria.
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