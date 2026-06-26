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Dembélé fue la gran figura en el triunfo de Francia con histórico triplete ante Noruega

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Ousmane Dembélé concretó una brillante actuación en la victoria de Francia sobre Noruega por 1-4 en el Gillette Stadium, durante el cierre del Grupo I en el Mundial. Las conquistas del vigente Balón de Oro junto a la anotación de Desiré Doué permitieron superar el descuento de Thelo Aasgaard para los escandinavos.

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