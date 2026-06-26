Dembélé fue la gran figura en el triunfo de Francia con histórico triplete ante Noruega
Publicado:
Fotos Destacadas
La masiva despedida al niño asesinado en encerrona
Dembélé fue la gran figura en el triunfo de Francia con histórico triplete ante Noruega
El universo de "One Piece" desembarca en el museo de cera de París
Fotos Recientes
Irak se despidió del Mundial 2026 sin puntos y goleado por Senegal
Dembélé fue la gran figura en el triunfo de Francia con histórico triplete ante Noruega
Con presencia de Pizzi: ANFP homenajeó a campeones de la Copa América Centenario
Ousmane Dembélé concretó una brillante actuación en la victoria de Francia sobre Noruega por 1-4 en el Gillette Stadium, durante el cierre del Grupo I en el Mundial. Las conquistas del vigente Balón de Oro junto a la anotación de Desiré Doué permitieron superar el descuento de Thelo Aasgaard para los escandinavos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados