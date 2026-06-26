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Expresidente Boric participó en Primer Congreso Ideológico del Frente Amplio

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El expresidente Gabriel Boric, acompañado por su hija Violeta, participó este viernes en el Primer Congreso Ideológico del Frente Amplio en el Congreso Nacional en Santiago.

A la cita también acudió la excandidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, y representantes del progresismo.

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