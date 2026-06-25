La selección de Suecia vivió un inesperado susto durante su entrenamiento en el Toyota Stadium de FC Dallas, en Frisco, Texas, luego de que una demolición controlada fallara y parte de una estructura cayera en dirección equivocada, sobre una zona de graderías cercana a la cancha. El incidente no dejó heridos y el plantel pudo continuar la práctica con normalidad, en medio de su preparación para el duelo ante Japón por el Grupo F del Mundial 2026.

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