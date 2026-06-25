Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago17.1°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Suecia sufrió susto en pleno entrenamiento por fallida demolición en Texas

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La selección de Suecia vivió un inesperado susto durante su entrenamiento en el Toyota Stadium de FC Dallas, en Frisco, Texas, luego de que una demolición controlada fallara y parte de una estructura cayera en dirección equivocada, sobre una zona de graderías cercana a la cancha. El incidente no dejó heridos y el plantel pudo continuar la práctica con normalidad, en medio de su preparación para el duelo ante Japón por el Grupo F del Mundial 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados