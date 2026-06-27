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Copa Chile: La UC estiró su campaña perfecta a costa de San Luis en el Claro Arena

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Universidad Católica estiró su campaña perfecta en la Copa Chile con un triunfo por 4-2 sobre San Luis en el Claro Arena, en la cuarta fecha del Grupo B. Fernando Zampedri, Diego Corral, Bernardo Cerezo y Branco Ampuero anotaron para los cruzados; Luis Muñoz y un autogol de Cerezo fueron los tantos de los quillotanos.

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