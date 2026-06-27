El desatado festejo de RD del Congo en Atlanta tras histórico paso a 16avos del Mundial
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RD del Congo tuvo un desatado festejo este sábado en Atlanta, tras ganar por 3-1 a Uzbekistán y conseguir una histórica clasificación a 16avos del Mundial 2026, como uno de los mejores terceros.
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