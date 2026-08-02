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¡Locura total! Así se vivió el arribo de Vozinha a Chile para firmar por Colo Colo

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Josimar José Évora Dias, deportivamente conocido como Vozinha, aterrizó en Santiago este domingo para concretar su incorporación a Colo Colo tras su destacada participación en el Mundial 2026.

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