En una semana marcada por la formalización a Michael Clark, expresidente de Azul Azul, en Universidad de Chile no se vieron complicados por la situación dirigencial y vencieron 2-0 a Huachipato en la fecha 17 de la Liga de Primera. Con esto, sostuvieron su invicto en el Nacional en sus ocho partidos disputados por este torneo.

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