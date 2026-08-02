La U pasó por alto la crisis institucional y sostuvo su invicto en el Nacional tras vencer a Huachipato
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En una semana marcada por la formalización a Michael Clark, expresidente de Azul Azul, en Universidad de Chile no se vieron complicados por la situación dirigencial y vencieron 2-0 a Huachipato en la fecha 17 de la Liga de Primera. Con esto, sostuvieron su invicto en el Nacional en sus ocho partidos disputados por este torneo.
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