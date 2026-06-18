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La formación de Brasil para enfrentar a Haití en Filadelfia

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La selección brasilera se medirá ante Haití este viernes 19 de junio a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Lincoln Field de Filadelfia. Esta será la probable formación de la verdeamarela dirigida por Carlo Ancelotti.

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