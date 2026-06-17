La formación de Colombia para debutar en el Mundial 2026 ante Uzbekistán
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Colombia se estrena en la Copa del Mundo 2026 este miércoles 17 de junio ante Uzbekistán (10:00 horas, 14:00 GMT) y el DT Néstor Lorenzo alistó su más probable alineación estelar.
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